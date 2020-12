Carta deixada por Maradona é revelada: “Quero ser embalsamado e exibido”

O jornal britânico The Sun revelou, este domingo (20), o conteúdo de uma carta até agora desconhecida, redigida por Diego Armando Maradona no último dia 13 de outubro, pouco mais de um mês antes de morrer.

Na carta, que foi dirigida ao advogado, MatíasMorla, El Pibepedia, expressamente, para que o seu corpo fosse “embalsamado e exibido” num museu, à imagem do que aconteceu com Vladimir Lenin, antigo chefe do governo russo.

“Após uma análise profunda, quero expressar o meu desejo de que, depois da minha morte, o meu corpo seja embalsamado e exibido no dito museu, rodeado dos meus principais troféus, objetospessoais e memórias queridas, para continuar a receber o carinho das pessoas”, pode ler-se.

Uma ideia que já foi, entretanto, reforçada por Mariu Baudry, advogado da última companheira da ‘lenda’ do futebol mundial, Veronica Ojeda, que garante que o projeto já está, inclusive, a ser delineado.

“O plano é criar um mausoléu onde os adeptos o possam visitar. Isto foi algo que Maradonatambém discutiu com os irmãos. A proposta que temos é séria, concreta e com despesas asseguradas, mas seria responsabilidade da federação”, explicou.

