‘Casal do crime’ é preso com drogas e munições no Conjunto Esperança

Um casal foi preso acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de munição, na tarde desta terça-feira (15), em uma residência na rua Junqueira, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima de que em uma residência naquele bairro estava funcionando como ponto de venda de entorpecentes.

De posse das informações, os PMs foram até o local denunciado para fazer as averiguações e acabaram encontrando o proprietário da casa. Em uma rápida conversa, o homem tentou distrair os PMs enquanto a esposa dele jogava a droga no terreno do vizinho, atitude essa que foi percebida por um dos militares que informou o comandante da guarnição.

No local, os PMs encontraram 1,200 kg de maconha e 760 gramas de cocaína, uma balança de precisão, sete munições calibre 380 e materiais usados na preparação de entorpecentes.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes para serem tomadas as medidas cabíveis.

