Cenas fortes: vídeo mostra flanelinha atropelado por ônibus em Manaus

Claudinei Sarmento Pimentel, 46, morreu atropelado na noite desta sexta-feira (11), após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo, na avenida Epaminondas, no bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Segundo informações de pessoas que viram o acidente, o flanelinha tentou atravessar a rua mas acabou sendo atropelado pela linha 500 do transporte coletivo.

As testemunhas afirmaram que o motorista não respeitou o pedido para que ele parasse o ônibus. Após atropelada, a vítima foi esmagada pelos pneus do veículo e morreu no local do acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo para o IML.

