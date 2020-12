Centro Universitário Uninorte é referência em qualidade de ensino, estrutura e modernidade

O Centro Universitário Uninorte concentra esforços para contribuir na formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica, conforme as exigências da sociedade moderna.

A instituição possui seis blocos, compostos por mais de 500 salas, que atendem alunos dos mais de 20 cursos de graduação e ainda pós-graduação, extensão, MBA e EAD. Nosso espaço oferece dois auditórios; mais de 20 laboratórios; cinco Clínicas Escolas: Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia e Fonoaudiologia; Escritório Modelo – EMAU e o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ.

BIBLIOTECA





Sendo uma das maiores bibliotecas da região, a Dr. Pedro Martinello, é o local onde os estudantes encontram mais de 89 mil exemplares de livros, sem contar os mais de 16 mil títulos e periódicos localizados no site. Na Biblioteca, os alunos ainda têm à disposição diversos box de estudos, mesas, cadeiras e mais de 60 computadores.

AUDITÓRIOS

A instituição possui dois auditórios, com capacidade para 450 e 250 pessoas, cada. Com o objetivo de incentivar os encontros e debates em cada área de formação.

LABORATÓRIOS DE ENGENHARIAS E ARQUITETURA





A Uninorte oferece aos estudantes das engenharias e arquitetura laboratórios modernos com equipamentos necessários para auxiliar na melhor formação.

LABORATÓRIOS DE ANATOMIA HUMANA





Estes laboratórios são utilizados por todos os cursos das áreas de saúde e biológicas. Eles são equipados com bancadas de inox, microscópios e materiais de excelente qualidade, de empresa Alemã.

LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES





Estes laboratórios contam com equipamentos necessários que auxiliam a aprendizagem dos acadêmicos de diversos cursos da instituição.

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA HUMANA





Neste laboratório as aulas práticas são voltadas para o funcionamento do corpo humano em situações cotidianas e de alterações metabólicas.

LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS E HABILIDADES (LPH’s; HIGIENIZAÇÃO E PARAMENTAÇÃO E SEMIOLOGIA)





Nestes laboratórios são realizadas aulas práticas dos cursos de saúde. Entre os temas estudados estão a saúde da mulher, saúde da criança, acesso venoso, urgência e emergência, Centro de Terapia Intensiva (CTI), semiologia e semiotécnica, higienização e paramentação.

CONSULTÓRIO E CÂMARA ESCURA





Estas salas possuem toda a estrutura para proporcionar melhor aprendizado aos alunos. Elas estão localizadas uma ao lado da outra e separadas por uma parede com vidro espelhado.

As salas são construídas dessa forma para que os acadêmicos fiquem na sala da câmara escura enquanto ocorre um atendimento no consultório, assim, os alunos conseguem acompanhar a consulta sem que ocorra interferência no processo avaliativo do paciente simulado.

LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL

Com área total de 338,4 m², o Laboratório Morfofuncional é dividido em nove áreas de estudo, são elas: sistema urinário, sistema nervoso central e órgãos sensoriais, sistema locomotor, sistema endócrino e hematológico, sistema digestório, sistema cardiovascular e respiratório, imagenologia, sistema reprodutor e mecanismos de agressão e defesa.

CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA

Sempre pensando em aprendizado de qualidade, o Centro Universitário Uninorte inaugurou em 2016 o primeiro Centro de Simulação Realística do Acre e um dos mais modernos Centros de Treinamento Realístico do país, voltados para cursos das áreas de saúde.

