Cerimônia do Prêmio de Jornalismo Jorge Said acontece nesta sexta, em Rio Branco

Acontece nesta sexta-feira (18) a cerimônia oficial do Prêmio de Jornalismo Jorge Said de Comunicação, promovido pela Prefeitura de Rio Branco.

Esta será uma edição especial, realizada no Auditório do Centro Universitário Uninorte, às 19h.

O prêmio abrange seis categorias: telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo e universitário (estudante de Jornalismo). As reportagens inscritas abordam ações e políticas públicas indutoras ao processo de desenvolvimento social, socioambiental, socioeconômico e sustentável no território do Município de Rio Branco.

Criado pela gestão da prefeita Socorro Neri, em 2018, na sua primeira edição, o Prêmio Jorge Said de Comunicação tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa local.

Os ganhadores serão premiados com troféus e certificados entregues por Socorro Neri.

Quem foi Jorge Said?

O jornalista Jorge Said nasceu em Cruzeiro do Sul. Aos 16 anos, já morando na capital do Acre, Rio Branco, começou a trabalhar como jornalista em uma rádio. Em seguida passou a atuar como repórter e apresentador na TV Acre, TV Diocese, TV 5, TV Gazeta e TV Rio Branco. Said faleceu em 2015, após sofrer quatro paradas cardíacas, decorrentes de outros problemas de saúde.

