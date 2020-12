Cerimonialista Nena Mubárac é internada às pressas no interior de São Paulo

A cerimonialista do ex-governador Tião Viana (PT) mora fora do Acre desde 2019

A jornalista acreana Nena Mubárac, de 62 anos, está internada em Santos (São Paulo), em estado grave, desde a manhã desta segunda-feira (7).

A cerimonialista do ex-governador Tião Viana (PT) mora fora do Acre desde 2019.

Nena se sentiu mal, com falta de ar e pressão arterial baixa. Ela foi levada para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mubárac teria sofrido um infarto.

“Ela está em estado grave, com choque hipovolêmico, talvez algum sangramento interno ou problema cardíaco, não conseguem tirá-la da emergência, para tomografia. Muito grave. Deus nos ajude”, escreveu uma faz suas irmãs em grupo de WhatsApp.

Com informações do Portal do Rosas.

