China dá aval para Doria chamar Coronavac de ‘vacina do Brasil’

Governo chinês diz que não se importa, se for para facilitar a viabilidade do imunizante

O governo chinês não espera que o futuro presidente dos EUA, Joe Biden, alivie substancialmente a pressão exercida contra interesses do país no Brasil, sobretudo quanto à implementação da tecnologia 5G. Segundo uma pessoa que acompanha a questão de perto, a mudança será apenas de estilo, pois Biden é “menos mentiroso” que Donald Trump.

A China também deu aval ao governo de São Paulo para passar a chamar a Coronavac de “vacina do Brasil” ou “vacina do Butantan”. Diz que não se importa, se for para facilitar a viabilidade do imunizante. Pesquisa do Instituto Datafolha mostrou grande resistência a uma “vacina chinesa”.

