CIEE e Seplag abrem vagas de estágio para estudantes de graduação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) publicaram nesta segunda-feira (7) um edital com vagas de estágio e cadastro de reserva para estudantes de graduação.

As oportunidades são para discentes com idade mínima de 16 anos, que estão fazendo os cursos de Análise e Desenvolvimento do Sistema, Gestão Pública,Recursos Humanos, Redes de computadores, Sistema da Informação e Sistema para internet, que estejam a partir do 2° período, além de estudantes dos cursos de Administração, Economia, Letras Português, Ciências Contábeis, Jornalismo e Química, que estejam a partir do 3° período.

As inscrições iniciaram dia 03/12/2020 e irão até as 23h:59m do dia 14/12/2020 (horário do Rio Branco-AC), através do envio da documentação para o endereço eletrônico [email protected]

Os documentos são:

Curriculum Vitae,

Cópia RG e CPF,

Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino,

Histórico escolar que conste as notas/menções referente ao último semestre cursado.

Se aplicável, a declaração de insuficiência de renda.

Não haverá protocolo automático das inscrições. É de exclusiva responsabilidade do candidato anexar de forma correta a documentação exigida, podendo ser enviada em formato de word, pdf ou jpeg em arquivo único.

O regime do estágio será de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas semanais. O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor correspondente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados, no valor de R$ 4,00 (quatro reais) cada.

Para os que vão trabalhar 4 horas diárias, o valor da bolsa é de R$ 420. Os que vão trabalhar 6 horas diárias, terão o valor de R$ 630.

Como funcionará a divisão de vagas para cotista?

Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para cada curso às pessoas com deficiência, mediante laudo médico.

Serão reservadas 30% das vagas oferecidas para cada curso às pessoas Fque se autodeclararem negros ou pardos e participarão em igualdade de condições com os demais candidatos,

Como funcionará o processo de seleção?

Será adotado como critério de maior média global das notas obtidas e não será classificado o estudante que obtiver média global inferior a 5,00 (cinco).

Os anexos para preenchimento de ficha de inscrição, declaração de comprovação de renda familiar e formulário de interposição de recursos encontram-se anexados no edital nº 04/2020 do Diário Oficial do Estado do Acre, nº12934 de 03 de Dezembro de 2020.

Publicação da lista de classificação provisória será em 21/12/2020

Interposição de recurso contra a lista de classificação provisória será em 22/12/2020

Publicação das listas de classificação final definitiva será em 10/01/2021

O processo poderá ser acompanhado pela plataforma do CIEE e SEPLAG.

