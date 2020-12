Clínica lança promoção em Rio Branco: fazendo sua limpeza de pele, você ganha peeling

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quarta – feiras por Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

ABRINDO A COLUNA com essa super promoção da Clínica Corpus, todas as segunda, fazendo sua limpeza de pele, você ganha um Peeling de Diamante. E, para presentear quem você gosta, a Clínica Corpus tem os cartões presentes. Deixe quem você ama mais linda(o).

A Clínica Corpus está localizado na Rua Isaura Parentes, 3.148, na rotatória da AABB.

Contato: 99927-1511

FESTA ANOS 80

Os amigos Reginaldo Castro, Sérgio Brito, Leoni Silva, Gustavo Wandre, Rigleuson, Adonai, Alison Pereira, Enilson Gomes, Neto Monteiro, Huendson Vitorino, Alex Mesquita, Gleison Ferreira, Sid Ricardo e Weliton Bonfim realizaram no último sábado (05) a festa Anos 80 no Restaurante Pão de Queijo. Um encontro de amigos de longas datas para reavivar os laços de amizade, a Bodas da Amizade.

A festa foi linda, animada e com muita “estória”.

GLAMOUR

No glamour desta semana, a digital influencer Acreana Real que vem esbanjando sua boa forma no nordeste brasileiro.

CASAMENTO

Quem disse SIM no sábado (05) foi o casal Dayan Ronen Marques e Andressa Vilela em uma bela e emocionante cerimonia na Casa Mesquita. Os pais do noivo, Dorinha Marques e Sergio Ronen, eram só emoção em está casando seu único e amado filho.

A coluna deseja felicidades eternas ao casal.

NíVER

A empresaria Shaiane Magalhães, leia-se SUAV, trocou de idade na quarta – feira (02), querida por todos, ganhou festa surpresa das suas colaboradoras, amigos e familiares. Parabéns, queridona!

NíVER II

A acadêmica de direito, Cibelle Arruda, trocou de idade no domingo, (06). A coluna registra e deseja os parabéns!

VIA VERDE SHOPPING

O bom velhinho já chegou no Via Verde Shopping!

Leve as crianças para visitar ao Papai Noel, seguindo todas as regras sanitárias.

Horário: 17h às 21h

Intervalo: 18h40 às 19h

DOMINGO ESPETACULAR

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz vem dando um show no comando do Domingo Espetacular aos domingos na Rede Record.

PRÊMIO MP

Já em mãos desta colunista o convite para o 11º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre que acontece esse ano em Cerimonia Virtual no dia 14 de dezembro as 10h.

PARABÉNS AOS COLUNISTAS SOCIAIS

Ontem (08) foi comemorado o dia daquele profissional que lhe transmite muito luxo e glamour, que causa muitas alegrias! Parabéns a todos meus colegas Colunistas Sociais do Acre que levam muitas informações, moda, estilo e muito luxo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários