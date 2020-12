Coletivo de artistas assume a autoria do monólito misterioso de Utah

Grupo The Most Famous Artist publicou imagens da confecção da obra no seu Instagram

O grupo de artistas conhecido como The Most Famous Artist publicou fotos e comentários em suas redes sociais se assumindo como autores do monólito misterioso que apareceu no estado de Utah, nos Estados Unidos.

O objeto geométrico, alto e brilhante, desapareceu do deserto com a mesma ausência de explicações com que havia surgido ali e gerou burburinho na internet. Depois, obras similares apareceram na Romênia e na Califórnia.

Em sua página do Instagram, o grupo postou imagens dos monólitos erguidos, já nos lugares em que foram encontrados, e dos mesmos objetos sendo confeccionados e transportados num galpão. Há um link para a compra de um dos monólitos por US$ 45 mil, ou R$ 232 mil.

Em resposta à pergunta de um seguidor, o grupo afirmou ser responsável pelas obras. E na foto que mostra um artista trabalhando na figura do monólito, a legenda é “quer dizer que não foram aliens?”.

No site do grupo, há uma página intitulada “monólitos como um serviço”, com as mesmas imagens do Instagram. O grupo The Most Famous Artist se define como “uma comunidade criativa global por trás das façanhas artísticas mais dignas de manchetes”.

O grupo procura questionar, em seus trabalhos, o sentido e o mercado da arte. A peça mais conhecida que pregaram até agora foi transformar a placa onde se lê “Hollywood”, em Los Angeles, em “Hollyweed”, uma piada com maconha.

Ao site Mashable, o fundador Matty Mo deu uma resposta bem-humorada quanto às razões de criar um projeto daqueles

“Qual maneira melhor de terminar esse ano tão maluco que deixar todo mundo pensar por um momento que aliens fizeram contato conosco, só para ficar desapontado em seguida vendo que é só The Most Famous Artist fazendo truques de novo.”

