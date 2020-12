Colono é encontrado morto em matagal no AC; polícia suspeita de latrocínio

A Polícia Civil do município segue investigando o caso e procurando o autor do crime

Moradores do Ramal do Picadão, com acesso no km 69, pela BR 317 (Estrada do Pacífico), em Brasileia, localizaram na noite desta quinta-feira (4) o corpo do colono João Francisco Kurzoske, de 41 anos de idade, em um matagal.

Ele foi assassinado a tiros e jogado no local.

Segundo foi apurado pelos investigadores até o momento, vizinhos teriam escutado tiros pela parte da manhã, possivelmente no momento do crime. João foi morto com dois tiros, sendo um na região do abdômen e um na cabeça, dando a crer que foi o tiro final.

João pode ter sido vítima de latrocínio – roubo seguido de morte – uma vez que todo o dinheiro que ele tinha em sua casa foi subtraído.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso e procurando o autor do crime.

O corpo de João foi levado para o IML na Capital, onde passará pelos exames cadavéricos e em seguida ser liberados aos familiares.

