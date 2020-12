Coluna da Márcia Abreu traz formatura da Mariana Chaves, aniversariantes e mais; confira

PARABÉNS

À Mariana Chaves Penteado, filha do casal Mario Penteado e Solange Chaves, que nesta quarta (1º) recebeu seu sonhado diploma do curso de medicina pela Uninorte. Parabéns e sucesso, Mariana.

NATAL DO VIA VERDE SHOPPING

A partir desta quinta (3), o Papai Noel já está disponível para fotos, respeitando todos os protocolos sanitários. E para aqueles que registrarem o momento com o bom velhinho, a Bauducco preparou um brinde super especial.

#Com o tema “Natal da Esperança”, o Via Verde Shopping deseja mostrar aos clientes que ainda há sonho, magia e renovação. A ideia do tema é levar esperança e solidariedade para instituições de caridade que desempenham um papel social de imensa importância no Estado.

#Para isso, firmou parceria com as instituições Olhar Diferente, Instituto Peteleco – Amor e Solidariedade, Projeto Amigos Solidários, Sociedade Amor a Quatro Patas, Ong. Resgate Animal e Associação Patinha Carente.

#Deposite sua doação para essas instituições no espaço ao longo da decoração, que já está disponível.

VIDRONORTE

Para comemorar os 36 anos de tradição no Estado, a Vidronorte comemora no próximo dia 18, no Restaurante Pão de Queijo, reunindo seus clientes, parceiros e colaboradores em uma confraternização. Na ocasião, também estarão fazendo o sorteio de uma moto. Show de bola.

VIVAS

Vivas à Patrícia Cavalcante que completou anos nesta quarta (1º) e ganhou do maridão Alexandre Alves e da filha Debora os “parabéns pra você” em clima bem familiar. Parabéns, com votos de saúde, paz e prosperidade.

QUE NOTÍCIA BOA

Melhor noticia que podíamos ter! O anúncio pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que o Brasil, em janeiro e fevereiro de 2021 já estará recebendo 15 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

#E, a expectativa é que 100 milhões de doses estejam disponíveis no 1º semestre de 2021.

Parabéns ao amigo Ewerdan Silva, aniversariante desta quinta que comemorou a data ao lado da mulher, Saluana Bonfim e recebendo inúmeras mensagens e telefonemas da legião de amigos.

