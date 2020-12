Com covid-19, ex-BBB Victor Hugo é barrado em voo após quebrar isolamento

A administradora informou que não foi preciso isolar a área em que o ex-BBB estava, e que os locais em que ele passou no aeroporto receberam reforço na higienização.

Nas redes sociais, foram publicadas fotos do ex-BBB no aeroporto.

O G1 fez contato com Victor Hugo e a assessoria do ex-BBB, mas não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem .

Os posts mais recentes nas redes sociais do psicólogo – publicados nessa sexta – são de agradecimento:

“Amigos, preciso descansar um pouco. Ainda não conseguir ler nada. Obrigado pelas correntes de oração. Com certeza me ajudaram. Deus é maior que tudo”!”.

“Amigos, estou muito feliz com todas as mensagens de carinho (finalmente estou lendo todas) e assistindo Gilda, Lúcia e o Bode. Bem levinho e tranquilo! Estou descansando em um hotel aqui em Maceió. Uma boa noite a todos”

Internação com Covid-19

Victor Hugo estava de férias em Alagoas quando apresentou sintomas de Covid-19. Um exame de RT-PCR confirmou a doença e ele foi internado no Hospital Metropolitano de Alagoas, em Maceió no dia 19 de dezembro.

O quadro clínico do ex-BBB evoluiu para uma pneumonia em decorrência da Covid-19 e ele precisou ir para um leito de UTI. Ele recebeu alta do hospital nessa sexta-feira (25). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o paciente recebeu recomendação médica para finalizar o seu tratamento em isolamento domiciliar (confira abaixo a nota da Secretaria de Saúde sobre a alta).

O paciente Victor Hugo Teixeira foi admitido no sábado (19/12) no Hospital Metropolitano de Alagoas, gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) com quadro de suspeita de Covid-19.