Com Covid, Genival Lacerda apresenta piora e quadro é gravíssimo

Internado desde o dia 30 de novembro após contrair o novo coronavírus, Genival Lacerda, 89, apresentou piora e seu estado de saúde é gravíssimo, segundo informou a assessora do cantor por meio das redes sociais.

“Conforme boletim médico (do dia 15), o quadro clínico do artista teve uma piora, sendo considerado gravíssimo, com comprometimento do pulmão devido a infecção”, disse ela.

Lacerda está internado em um hospital do Recife.

Em maio, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou internado por três dias. O cantor tem mais de 60 anos de carreira. Dentre seus principais sucessos estão “Severina Xique Xique”, “De quem é esse jegue?” e “Radinho de Pilha”.

Leia Também: Babu Santana revela que está com coronavírus e pede a seguidores que ‘se cuidem’

Além de Lacerda, outros artistas também contraíram a Covid e seguem em tratamento. Nicette Bruno, 87, é um dos casos mais graves.

Ela está internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio, desde o dia 29 de novembro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários