Com Covid, Marieta Severo, de 74 anos, é internada com pneumonia

Marieta Severo, de 74 anos, está internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, com pneumonia. De acordo com a assessoria da atriz, que foi diagnosticada com Covid, a artista está com “uma pneumonia bem leve, mas por precaução e segurança, devido à idade, é mais seguro ficar no hospital”.

A atriz deu entrada no hospital, nesta sexta-feira, para fazer alguns exames relacionados à doença, quando foi constatada a pneumonia. Ainda não há previsão de alta.

