Com economia feita em 2 anos, Socorro Neri investe R$ 7 milhões na educação municipal

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, entregou, na quinta-feira (3), novos aparelhos de ar-condicionado, mesas, cadeiras, estantes em aço, notbooks, impressoras, aparelhos de data show e outros equipamentos de informática, além de 11 ônibus escolares para escolas da rede municipal de ensino.

O material vai beneficiar as mais de 25 mil crianças que fazem parte da rede municipal de ensino. A prefeita destacou que as mais beneficiadas vão ser as que estudam nas escolas da zona rural, para onde estão sendo enviados 8 dos 11 ônibus.

“Essa entrega contempla especialmente nossas escolas da zona rural, para onde estamos destinando oito dos 11 ônibus que estão sendo entregues. São mais de 2 mil alunos, que estão em locais de difícil acesso e que a partir de agora terão mais conforto, segurança e dignidade ao saírem de casa para estudar”, disse a gestora.

Para a compra dos equipamentos, foram empenhados R$ 7 milhões em recursos próprios, fruto de economia que Socorro Neri fez ao logo dos dois anos que ficou à frente da Prefeitura da Capital.

“Nesses dois anos à frente da gestão tenho me dedicado a organizar a casa, colocar as contas em dia, economizar e poder investir ainda mais em Rio Branco. Um excelente resultado desse trabalho estamos vendo hoje. Meu coração é só alegria em poder contribuir de forma tão significativa na vida dessas crianças, que assim como eu já fui um dia, enxergam na educação a única porta para um mundo de novas oportunidades!”, destacou.