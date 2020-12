Com explosão de casos de covid, aglomeração no Novo Mercado Velho chama atenção

Mesmo enfrentando uma segunda onda do coronavírus, as aglomerações seguem acontecendo a todo instante no Acre. Um exemplo disso é a presença do grande público no Novo Mercado Velho, em Rio Branco.

Fotos divulgadas pelo presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Sérgio de Carvalho, mostram o local lotado neste sábado (19).

“Retratam o povo negacionista do Acre. Está em vigor a Lei do Murici: cada um por si”, escreveu o jornalista Altino Machado.

