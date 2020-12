Com mais de 50h de viagem na agenda, Rio Branco-AC embarca para encarar Altos-PI

Como é comum em jogos fora de casa dos clubes acreanos em competições nacionais, o Rio Branco-AC vai enfrentar uma logística complicada e mais de 50 horas de viagem para chegar em Teresina, capital do Piauí, onde enfrenta o Altos, no domingo (13), no jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

A delegação do Estrelão embarcou em Rio Branco (AC) em um ônibus para Porto Velho (RO), na noite desta quarta-feira. Da capital rondoniense, onde chegou a previsão de chegada é às 9h desta quinta, vai seguir para São Paulo de avião.

O embarque será às 12h. A chegada na capital paulista está prevista para as 22h. Lá, passam a noite e aguardam a sexta-feira para seguir viagem. O embarque para Teresina é somente às 21h30 e a previsão de chegada às 1h45 do sábado (12).

Conforme a programação elaborada pela comissão técnica do Alvirrubro, há um treino agendado para o sábado, às 16h, no CT do River-PI.

O técnico Walter Amaral comandou o último treinamento em Rio Branco, capital do Acre, na tarde dessa quarta-feira, no CT José de Melo.

Serão dois dias a menos para treinar na semana por causa da viagem.

– Estamos remontando os cacos. A distância não é o problema. Nosso maior adversário começa quando saímos daqui pela logística da CBF. Acho que podia melhorar – afirma.

Derrotado por 2 a 0 pelo Altos em casa, o Rio Branco-AC precisa de uma vitória por dois gols, pelo menos, para ainda sonhar com a classificação às oitavas de final da Série D nas cobranças de pênaltis.

No decorrer desta semana, o clube ficou sem quatro jogadores: o zagueiro Paulinho, os volantes Salatiel e Matheus e o atacante Cassiano não tiveram os contratos renovados e não fazem mais parte do elenco.

Com a saída do lateral-esquerdo Bruce na semana passada, nos últimos dias cinco atletas deixaram o Estrelão.

Confira os relacionados:

Goleiros: Bruno e Ramon

Laterais: Jojo, Willian e Almir

Zagueiros: Wallinson, Bené e Henrique

Meias: Filipinho, Ramon, Magno e Valdimar

Atacantes: Mário, Lyniker, Damião e Rannan

O Rio Branco-AC enfrenta o Altos, no domingo, a partir das 15h15 (de Brasília), no estádio Felipão, em Atos (PI). Se vencer por três gols de diferença o Estrelão garante vaga nas oitavas de final.

Empate ou vitória do Altos coloca o time do Piauí na próxima fase da Série D.

Retorno para o Acre

A volta da delegação alvirrubra para o Acre começa na segunda-feira (14). De Teresina o time segue para Campinas (SP), às 15h50.

Às 22h, já em Campinas, o delegação embarca para Manaus (AM), onde tem chegada prevista para 0h40 de terça.

Às 3h, embarca da capital amazonense para Porto Velho, onde deve chegar às 4h. Em seguida, às 4h30, o time embarca em um ônibus com destino a Rio Branco.

A chegada na capital acreana está prevista para o início da tarde.

