Com Operação tapa-buracos, Prefeitura leva recuperação às ruas de Cruzeiro do Sul

Os trabalhos de infraestrutura e pavimentação nas ruas de Cruzeiro do Sul foram intensificados com o reinício da Operação Tapa-Buracos, realizada pela Secretaria Municipal de Obras. Com a ação, os serviços já foram levados às Avenidas Copacabana, 25 de Agosto e Mâncio Lima, desde o início da semana.

“Por determinação do prefeito Clodoaldo Rodrigues reiniciamos a Operação Tapa Buracos. Começamos pelas principais avenidas, mas vamos chegar também nos bairros. Vamos entrar em seguida no bairro do Alumínio no Centro da cidade, Bairro da Baixa, João Alves, e outros com maior trafegabilidade”, destacou o Secretário Municipal de Obras, Mauri Barbosa, o Sinhor.

De acordo com o Secretário de Obras, as equipes foram ampliadas para levar o cronograma a todos os bairros.

“Já ampliamos nossas equipes. Estamos com várias frentes de serviço, sendo duas na parte de asfalto, com aplicação de CAP, e outras três preparando os terrenos para receber a camada de massa asfáltica”, explicou.

Em parte da Avenida Mâncio Lima será realizado o serviço de recapeamento, próximo ao Banco do Brasil, sendo essa uma das áreas que apresenta constantemente problemas na pavimentação.

“Estamos preparando essa área na Avenida Mâncio Lima para fazer o recapeamento em parceria com o Governo do Estado para fazer um trabalho definitivo”, finalizou Barbosa.