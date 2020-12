Com salários de até R$ 23 mil, país tem mais de 8 mil vagas em concursos

É a seleção da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro ( PGE-RJ ) que oferece a remuneração mais alta da lista. Para o cargo de procurador do estado, a instituição pagará R$ 23.193,61 mensais – são duas vagas. Os interessados têm um mês para se inscrever, por meio do site do órgão, desde que tenham formação superior em direito e, pelo menos, três anos de atuação na área, entre outras exigências.

Para ampla concorrência, as polícias Civil e Militar do estado do Pará oferecem as melhores oportunidades. No total, são 3.493 vagas, para cargos com formação nos ensinos médio e superior. Na PM, o salário inicial pode chegar a R$‎ 4.256,58, enquanto na Civil esse valor pode atingir R$ 18 mil. As inscrições para a PMPA estendem-se até 10 de janeiro, e da PCPA, até 4 de fevereiro.

No DF

Com a suspensão dos concursos homologados e vigentes, sob a justificativa de estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus, sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) até dezembro de 2021, não há previsão de novas seleções no DF. A lei, no entanto, não impede a nomeação de candidatos aprovados em concursos anteriores para reposição de vagas em cargos públicos efetivos.

Dessa forma, as oportunidades para concurseiros e concurseiras brasilienses ficam restritas, praticamente, às seleções de nível federal. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Paraíba (Codevasf), por exemplo, está com edital aberto para seleção que contempla várias cidades, incluindo Brasília. Das 88 vagas, 35 são para profissionais lotados na sede da empresa, localizada na capital federal.

Fique atento!

Ao longo da semana, 2,7 mil oportunidades vencem o período de cadastramento para as provas, sendo que 942 delas são para a Prefeitura de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, assim como as 269 vagas na Prefeitura de Timóteo, Minas Gerais, com salários que chegam a R$ 2,7 mil.

Além das vagas de preenchimento imediato, há oportunidades para cadastro reserva. É necessário, contudo, conferir os editais de cada concurso para saber quais e quantas oportunidades são de cada tipo.

Confira alguns concursos com inscrições abertas:

Prefeitura de São Lourenço da Mata (PE)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$ 2.800

942 vagas

Inscrições até: 15/12

Prefeitura de Timóteo (MG)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$ 2.713,25

269 vagas

Inscrições até: 16/12

Prefeitura de Romelândia (SC)

Nível superior

Salário máximo: R$ 22.067,91

6 vagas

Inscrições até: 17/12

Prefeitura de Monte Santo de Minas (MG)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$ 11.953,18

481 vagas

Inscrições até: 18/12

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Paraíba (Codevasf)

Nível superior

Salário máximo: R$ 8.168,91

88 vagas

Inscrições até: 22/12

Associação Saúde da Família (ASF- São Paulo)

Níveis médio e superior

Salário máximo: R$ 15.906,06

111 vagas

Inscrições até: 3/1/2021

Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto (RJ)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$‎ 10.467,44

77 vagas

Inscrições até: 5/1/2021

Polícia Militar do Pará

Nível médio

Salário máximo: R$‎ 4.256,58

2.405 vagas

Inscrições até: 10/1/2021

Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe)

Níveis médio e superior

Salário máximo: R$‎ 8.500

12 vagas

Inscrições até: 11/1/2021

Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (RJ)

Nível superior

Salário máximo: R$‎ 23.193,61

2 vagas

Inscrições até: 14/1/2021

Prefeitura de Francisco Badaró (MG)

Níveis fundamental, médio e superior

Salário máximo: R$ 5.035,71

59 vagas

Inscrições até: 15/1/2021

Polícia Civil do Pará

Nível superior

Salário máximo: R$ 18.050

1.088 vagas

Inscrições até: 4/2/2021