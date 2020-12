Comunicado do Sindicato dos Médicos no Estado do Acre para associados

Devido ao ano atípico, de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), os membros dirigentes do Sindicato dos Médicos no Estado do Acre (Sindmed-AC) comunicam que durante a onda de contágio vêm desenvolvendo suas atividades normais, presencialmente e online.

Informamos aos filiados que, desde março, vimos dando todo o apoio possível às demandas dos colegas médicos que atuam nas Unidades de Saúde Hospitalares da capital e dos Municípios.

Embora estejamos vivenciando uma situação atípica, nossos serviços continuam em defesa dos interesses, bem-estar e das boas práticas da medicina.

Assim, diante de dificuldades de ordem trabalhista, dos recursos materiais disponíveis para o exercício profissional prestados à população ou qualquer outro, estaremos à disposição dos filiados para contribuirmos nas soluções desses problemas.

Outrossim, caso haja também, qualquer dúvida quanto a gestão das atividades administrativas e operacionais da entidade, podem manter contato com os dirigentes e esclareceremos na Sede do Sindicato.

Aproveitamos a oportunidade para registrarmos nossos cumprimentos a todos os filiados e extensivos aos seus familiares de Boas Festas de Ano Novo, Paz, Alegrias e Muita Saúde.

Dr. Nageib El Kadri

Diretor Presidente

Em exercício.

