Concurso PRF: processo concluído e aval nesta semana, diz diretor

Boa notícia para quem acompanha o concurso PRF! O aval que vai autorizar o edital com 2 mil vagas ou mais está previsto para sair nesta semana, de acordo com o próprio diretor executivo da corporação, José Lopes Hott.

Na manhã deste sábado, 12, ele fez um bate-papo com seus seguidores e o nomeou como ‘Balanço da Semana’.

Nele, Hott fez um resumo dos principais destaques do que conversou ao longo dos últimos dias.

Foi a partir daí que ele relatou sobre uma reunião na última sexta-feira, 11, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Foi neste encontro que eles obtiveram um parecer da equipe econômica.

“A informação que nós temos de ontem lá do Ministério da Economia é que o processo estava praticamente concluído – o que nos leva a crer que na próxima semana teremos a publicação da tão sonhada autorização. O processo estava sob os últimos atos para subsidiar o despacho do ministro da Economia autorizando o concurso.”

Concurso PRF tem previsão de aval para 2 mil vagas

Após o aval da PF se confirmar para 1.500 vagas fica no ar uma grande pergunta: qual será o quantitativo autorizado na PRF?

Segue a expectativa para que sejam autorizadas as 2 mil vagas anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro ou mais de 2 mil, conforme consta no pedido enviado em maio pela corporação.

– Concurso PRF: diretor mantém previsão de provas até junho de 2021

No entanto, é preciso entender e já se antecipar para uma possível redução. Um número menor de vagas autorizadas na PRF não seria surpresa para os candidatos, uma vez que a questão orçamentária é sempre um grande entrave que impede a equipe econômica de conceder essas autorizações.

PEDIDO DO CONCURSO PRF 2020/2021

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 2.634 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH Agente administrativo 138 R$4.022,77 Nível médio completo

Etapas de seleção do concurso estão confirmadas

Além disso, o diretor executivo José Hott tem utilizado as suas lives matinais para deixar o futuro servidor ambientado com o concurso e confirmar informações importantes a respeito do processo.

Recentemente, ele confirmou as etapas de seleção do concurso, que serão:

– provas objetiva e discursiva;

– avaliação de títulos;

– teste de aptidão física (TAF);

– avaliação psicológica;

– avaliação biopsicossocial;

– avaliação de saúde;

– investigação social;

– curso de formação.

Essa informação é importante para os candidatos que estão estudando pelo último edital, pois demonstra que não deverão ser colocadas muitas mudanças, já que as fases serão as mesmas da seleção anterior.

Resumo concurso PRF

– Órgão: Polícia Rodoviária Federal

– Cargo: policial rodoviário federal

– Vagas: 2.634

– Requisitos: nível superior e CNH B

– Status: aguardando autorização

O que precisa ter para ser um PRF?

Um policial rodoviário federal precisa ter graduação em qualquer área e carteira nacional de habilitação a partir da categoria B.

De acordo com a legislação, os PRFs recebem uma remuneração inicial de R$10,3 mil, já somada com o auxílio-alimentação de R$458. Já a carreira de agente administrativo, que exige o nível médio, tem ganhos de R$4.022,77.

O órgão conta com as seguintes lotações:

⇒ Sede, em Brasília

⇒ 27 superintendências regionais

⇒ 150 delegacias

⇒ 413 unidades operacionais

⇒ Total de mais de 550 unidades em todo o país