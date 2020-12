Conselheiro de facção e foragidos são presos durante operação em Cruzeiro do Sul

As polícias Civil e Federal realizaram uma operação conjunta que resultou na prisão de um conselheiro de uma facção e cinco foragidos da justiça, na manhã desta terça-feira (22), em uma residência no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os presos já estavam sendo investigados há cerca de 2 meses, e hoje foram cumpridos os mandados de busca, apreensão e prisão contra o grupo.

Os agentes encontraram, na residência em que ocorreu a prisão dos investigados, cerca de R$ 26 mil em espécie, oriundo do tráfico de drogas na região.

Segundo o delegado coordenador da Polícia Civil no Juruá, Vinícius Almeida, essa operação ainda terá novas fases e desdobramentos, com objetivo de prender todos os criminosos desta facção na região do Juruá.

