Contestação do auxílio: Veja como consultar o resultado pela internet

Os beneficiários do auxílio emergencial que fizeram o pedido de contestação dentro dos prazos estabelecidos pelo Governo Federal, já estão recebendo os recursos por meio da conta social digital.

Para aqueles que fazem parte do Ciclo 6 e tiveram o pagamento reanalisado, o valor será disponibilizado entre os dias 13 e 29 de dezembro.

Como não há um prazo determinado para o resultado da contestação ser liberado, a orientação é de que os cidadãos fiquem atentos ao saldo da conta digital, mas há ainda outras formas de verificar o resultado pela internet, então, se você faz parte do grupo de cidadãos que pediram a contestação, veja neste artigo como acompanhar o seu pedido.

Resultado da Contestação

Para evitar aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal, foi estabelecido um calendário de pagamentos.

A intenção é facilitar o acesso ao resultado das contestações, por isso, a primeira opção para consultar em que situação do seu pedido, é através dos site do Dataprev.

Então, basta acessar o endereço consultaauxilio.dataprev.gov.br. Ao acessar a plataforma, o beneficiário pode verificar todas as informações sobre seu pedido.

O acesso é bem simples:

Acesse a página; Registre os dados pessoais que forem solicitados; Clique em Enviar e você terá acesso à todas as informações.

De acordo com o Dataprev, o portal foi disponibilizado por meio de uma parceria com o Governo para “dar transparência ao procedimento de análise, processamento, homologação e pagamento do benefício”.

Também é possível saber se o seu pedido de contestação foi aprovado após a análise, através da sua conta poupança digital.

Este acesso é mais fácil, pois, é só acessar o Caixa Tem como de costume.

Para isso, siga os seguintes passos:

Acesse a plataforma pelo celular;

Registre seus dados pessoais e senha;

Busque pela opção “saldo”;

Verifique se o auxílio já foi creditado na conta.

A terceira opção é acessar a plataforma através de um computador.

Neste caso, você deve acessar o site auxilio.caixa.gov.br e procurar pela opção “Acompanhe sua solicitação”, onde estará todas as informações sobre seu benefício.

Liberação de saques

Os valores são depositados em conta poupança digital e permanecem disponíveis para uso por meio das funcionalidades do Caixa Tem.

Segundo o calendário, os saques em dinheiro serão entre 19 de dezembro de 2020 e 27 de janeiro de 2021, tanto para o Ciclo 5 quanto para o 6.

Até lá, podem ser feitos pagamentos de contas, boletos, além de compras virtuais utilizando o cartão virtual ou QRCode que é gerado no momento do pagamento.

A medida estabelecida pelo Governo pretende evitar que maior número de pessoas recorram às agências bancárias do país durante a pandemia, além disso, a utilização de recursos digitais pretende ainda facilitar o acesso do cidadãos aos recursos de forma simples e rápida.

Datas de Recebimento

Segundo o Ministério da Cidadania, a medida está prevista pela portaria nº. 546

