Coronavírus já matou quase 1.700 pessoas em Rondônia

As vítimas fatais somavam 1.697, a maioria em Porto Velho com 891 óbitos

Quase 1.700 pessoas já morreram em Rondônia, infectadas pelo Coronavírus, de acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado. Até este sábado (19), as vítimas fatais somavam 1.697, a maioria em Porto Velho com 891 óbitos.

No sábado foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 88.822

Casos ativos – 10.068 (11,34%)

Pacientes recuperados – 77.057 (86,75%)

Óbitos – 1.697 (1,91%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 215

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10

Pacientes internados na Rede Privada – 57

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51

Total de pacientes internados – 333

Testes Realizados – 280.785

Aguardando resultados do Lacen – 894

