Corpo de criança com síndrome de Down é encontrado perto do rio Madeira

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha síndrome de Down e havia sumido no domingo (20), quando desde então autoridades vinham tentando localizá-la.

Desde a segunda-feira (21) estavam sendo realizadas buscas nas margens do Madeira. Um homem de 66 anos, que tinha sido visto sujo de sangue por moradores, acabou sendo preso no distrito de Nova Dimensão suspeito do desaparecimento da vítima, mas ele negou ter feito qualquer coisa com a criança.

Ainda segundo a polícia, o idoso ficou preso porque tinham vários mandados de prisão em aberto contra ele, incluindo estupro de vulnerável na cidade de Ariquemes (RO).