Corpo de jovem é encontrando boiando em balneário na Bolívia

O jovem José Luis Nina foi encontrado morto boiando nas águas do Balneário ‘Acapulco’, na manhã desta segunda-feira (21), nas proximidades do município de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia.

Segundo informações de populares, a vítima estava em uma confraternização com familiares na noite de domingo (20), quando saiu do local em uma canoa com um irmão. Quando estavam no lago, José deu um mergulho e não mais voltou para a superfície.

A família disse que vítima não sabia nadar e provavelmente teria se afogado durante o mergulho. A suspeita é que a vítima não conseguiu ter força para voltar do mergulho pois estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

Ainda na noite de domingo foram feitas buscas pelos bombeiros da Bolívia, mas somente na manhã desta segunda-feira foi localizado o corpo de José boiando nas águas. O corpo foi levado para um hospital e passará por perícia, para ser liberado para velório e sepultamento.

*com informações são da jornalista Kike Navala.

