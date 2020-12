Corpo em decomposição é encontrado boiando dentro igarapé no Acre

A vítima trajava uma bermuda vermelha e uma camisa do flamengo com o número 13 e não portava qualquer documento.

A Polícia Civil do município de Epitaciolândia, foi acionada até o ramal Porto Rico, que tem um dos acessos pelo km 32 da BR 317, sentido Xapuri, para verificar a existência de um corpo que estaria boiando debaixo de uma ponte na localidade.

A equipe de investigadores foi até o local, onde puderam verificar a veracidade do fato. Havia sim um corpo boiando já em estado avançado de decomposição. A vítima trajava uma bermuda vermelha e uma camisa do flamengo com o número 13 e não portava qualquer documento.

O rosto estava completamente desfigurando. A única possibilidade, seria uma tatuagem no braço direito.

Se acredita que o mesmo possa ter morrido a dois dias ao menos. Foi necessário pedir ajudar de uma equipe do corpo de bombeiros para retirar o corpo de dentro do igararé, em seguida foi levado para o IML na Capital. Somente após uma autopsia no corpo, poderão dizer a causa da morte.

Nenhuma hipótese está descartada no momento, como uma possa que possa ter ido tomar banho e teve um mal súbito, como também, uma execução envolvendo grupos criminosos que vem se matando pela fronteira.

As investigações por parte dos agentes da delegacia de polícia de Epitaciolândia estão em andamento.

