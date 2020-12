Covid-19: Internações em UTIs disparam no Acre; Pronto-Socorro está 100% ocupado

O número de internações em UTIs para pacientes com covid-19 disparou no Acre entre terça (1) e quarta-feira (2). O aumento foi de quase 30%. Hoje, 49 leitos estão ocupados (mais de 60% do total).

No Pronto-Socorro de Rio Branco não há mais vagas. Mais da metade dos leitos estão ocupados no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/AC) e no Hospital Santa Juliana, que cedeu dez vagas para o SUS após convênio com o governo.

No Hospital Regional do Juruá, a taxa de ocupação é de 30%.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários