Criminosos passaram atirando e deixam duas pessoas feridas em bar no Polo Benfica

Gilberson foi atingido com um tiro na coluna e Moisés foi atingindo no abdômen

Dois homens identificados apenas como Gilberson e Moisés foram feridos a tiros na noite do último sábado (12), em um bar no Ramal do Polo Benfica, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, homens fortemente armados passaram pelo local em um carro modelo Classic de cor prata. Os bandidos pararam e efetuaram vários disparos contra algumas pessoas que estava no bar.

Gilberson foi atingido com um tiro na coluna e Moisés foi atingindo no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou os dois feridos ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dos homens é grave.

Segundo o médico Guilherme Piassa, o projétil atingiu a coluna cervical de Gilberson e o homem corre o sério risco de ficar paraplégico, pois a bala entrou e acertou uma das vértebras da coluna.

Nenhum suspeito de efetuar o crime foi identificado e preso até o momento. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

