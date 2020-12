Criminosos rendem carteiro, roubam veículo dos Correios da Capital e levam toda carga

Em um ramal na região do bairro Irineu Serra, os criminosos abandonaram o veículo já sem a carga

Bandidos renderam e assaltaram um carteiro que fazia entrega de mercadorias na tarde de terça-feira (14), no bairro Defesa Civil, em Rio Branco.

Segundo informações de colegas da vítima, o carteiro fazia a rota de entregas dos Correios em um veículo oficial da instituição, quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. O passageiro desceu da moto e em posse de uma arma de fogo, rendeu o profissional fazendo com que ele saísse do veículo. Em seguida, o bandido assumiu a direção e levou o veículo sentido Irineu Serra.

Em um ramal na região do bairro Irineu Serra, os criminosos abandonaram o veículo já sem a carga das entregas.

Policiais militares que estavam realizando buscas acabaram encontrando o veículo próximo a uma área de mata no ramal. Um guincho foi chamado para poder levar o carro para o pátio dos correios que fica localizado na Via Verde no bairro Amapá.

O carteiro juntamente com os supervisores da unidade esteve prestando queixa na Delegacia de Flagrantes. O caso passará a ser investigado pela Polícia Civil.

