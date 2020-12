Cristiano Ronaldo fala de relação com Messi: ‘Nunca o vi como rival’

A Juventus derrotou o Barcelona por 3 a 0, em pleno estádio Camp Nou, em Barcelona, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, mas o foco principal no jogo de terça-feira foi o encontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que não acontecia há dois anos e meio. Se o argentino passou em branco, o português fez dois gols de pênalti e fez questão de comentar sobre a relação com o craque do time espanhol.

“Sempre tive uma relação cordial com ele, compartilhamos 12, 13 anos de cerimônias de premiação, nunca o vi como um rival. Sempre me dei bem com ele, mas sabemos que no futebol, para a imprensa, para o show, se busca uma rivalidade. Mas sempre me dei bem com ele, o vejo como sempre o vi”, disse Cristiano Ronaldo em entrevista ao canal de TV Movistar +.

O português ainda analisou o atual momento do Barcelona, que passa por altos e baixos na atual temporada, e comemorou o resultado positivo da Juventus, que avançou às oitavas de final da Liga dos Campeões como líder do grupo.

“O Barcelona está passando por um momento difícil, mas ainda é o Barcelona. A verdade é que estamos muito felizes, sabíamos que era uma missão quase impossível, era uma missão complicada e jogamos bem. O segredo era entrar bem no jogo, marcamos dois gols cedo e a partir daí acreditamos que era possível. Pode ser uma injeção de confiança, precisávamos de uma vitória contra uma grande equipe como o Barcelona”, afirmou Cristiano Ronaldo.

Em suas redes sociais, o atacante da Juventus falou de sua admiração pelo Barcelona, que foi seu rival por muitos anos enquanto jogava no Real Madrid.

“É sempre bom voltar à Espanha e à Catalunha, sempre é difícil jogar no Camp Nou contra um dos melhores times que já enfrentei. Hoje éramos uma equipe de campeões! Uma família verdadeira, forte e unida! Jogando assim, não temos nada a temer até o final da temporada. Vamos lá, galera! Vamos, Juve! Fino Alla Fine!”, escreveu no Instagram.

