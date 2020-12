Cronograma do processo seletivo ProUni para o 1º semestre de 2021

De acordo com o Ministério da Educação (MEC) a previsão é de que as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (ProUni) do 1° semestre de 2021, sejam realizadas a partir do dia 12 de janeiro, até as 23h59, do dia 15 de janeiro. O resultado da primeira chamada está programado para o dia 19 de janeiro. O edital completo será publicado no próximo dia 15, no Diário Oficial da União.

No Acre, o Centro Universitário Uninorte é a instituição de ensino privado que oferta o maior número de bolsas de estudos pelo Prouni, promovendo inclusão social desde 2010, de milhares de bolsas de 50% e 100% em cursos de graduação. A adesão ao programa deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do site http://prouniportal.mec.gov.br/.

A instituição estará ofertando bolsas para os cursos: Administração – EAD, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas – EAD, Arquitetura e Urbanismo – EAD, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica – EAD, Estética e Cosmética, Farmácia – EAD, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão Comercial – EAD, Gestão de Recursos Humanos – EAD, Gestão Financeira – EAD, Gestão Processos Gerenciais – EAD, Gestão Pública – EAD, Medicina, Odontologia, Psicologia, Redes de Computadores e Sistemas de Informação.

Cronograma do PROUNI (2021/1):

Inscrição: de 12 a 15 de janeiro de 2021.

Resultado da 1ª chamada: 19 de janeiro de 2021.

Comprovação de informações dos pré-selecionados: de 19 a 27 de janeiro de 2021.

Resultado da 2ª chamada: 1º de fevereiro de 2021.

Comprovação de informações dos pré-selecionados: de 1º a 9 de fevereiro de 2021.

Inscrição na lista de espera: de 18 e 19 de fevereiro de 2021.

Resultado da lista de espera: 22 de fevereiro de 2021.

Comprovação da documentação por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera: de 22 a 25 de fevereiro de 2021.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários