Cursos do Centro Universitário Uninorte obtêm conceito 4 no ENADE

O resultado do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), se dá com base na avaliação de desempenho dos estudantes, somando corpo docente, infraestrutura e qualidade no ensino.

Segundo a Pró-Reitora Acadêmica, Vanessa Igami, a conquista é uma soma de corpo docente qualificado, junto a composição de metodologia de ensino e o desempenho da comunidade acadêmica. “Em nome da Reitoria e das Pró-Reitorias agradeço a equipe acadêmica, coordenadores e professores, por todo empenho e dedicação. Porque esse conceito demonstra o resultado do nosso trabalho e a preocupação da Uninorte em relação à qualidade de seus serviços. Agradecemos também a comunidade acadêmica pela confiança que nos depositam ao longo de todos esses anos. Que mais alunos venham ser Uninorte!”

De acordo com a Coordenadora do curso de Odontologia, Claudia Carlotto, o conceito 4 do curso é reflexo do poder de realização que tem o trabalho em comunidade. “O sucesso da nossa comunidade acadêmica é resultado da união entre a sólida estrutura pedagógica e administrativa do Grupo Uninorte com a competência do nosso corpo docente que se mantém atualizado e em constante evolução e a dedicação dos nossos alunos que encontram no curso o estímulo e o caminho para o seu progresso profissional.”

O Coordenador do curso de Fisioterapia, Gustavo Moretti, comemora o desempenho no Enade, pois pela segunda vez o curso obteve nota 4. “Esse conceito é o resultado de um trabalho constante que vem sendo realizado no curso há pelo menos 7 anos, trabalho este desenvolvido principalmente por uma equipe de diretores, coordenadores e professores altamente qualificados, com ampla experiência profissional e docente, e pelos alunos do curso que se dedicam constantemente em busca de uma excelente formação profissional.”

Para a Coordenadora do curso de Enfermagem, Midiã Figueiredo, o resultado da nota 4 no Enade para o curso é reflexo do processo de preparação que é realizado desde quando o aluno ingressa na instituição. “Nosso processo é realizado de uma forma gradativa. Trabalhando os conteúdos, realizando provas similares ao Enade, exercendo o afeto e o amor com os alunos, porque nossa profissão é permeável sobretudo no amor. O resultado do Enade é uma nota compartilhada que depende do aluno, do professor e da instituição.”

