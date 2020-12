Da zona urbana a rural, obras seguem intensas em Brasileia

Obras sempre chamam atenção da população não só pelo fato de transformar locais e vidas, mas como mostram o desenvolvimento do município onde acontecem. Seja na zona urbana ou rural, os trabalhos estão beneficiando milhares de pessoas em Brasileia.

Distante cerca de 240 quilômetros da capital Rio Branco, o município é destaque no quesito infraestrutura. Isso se dá devido o empenho da gestora reeleita, Fernanda Hassem, que junto a sua equipe vem desde o início de seu mandato em 2017 trabalhando e levando resultados a população.

Em quatro anos é notório o desenvolvimento do município, que com seus pouco mais de 27 mil habitantes vê diariamente a prefeitura atuando em bairros, ruas, ramais e pontes nas mais variadas localidades do município.

Há quem diga que gestor só trabalha em ano de eleições. Em Brasileia é diferente, pois o ritmo intenso e trabalho constante ditam a gestão Fronteira da Esperança.

Os trabalhos não param

Pouco mais de um mês após o pleito eleitoral, os trabalhos seguem a todo vapor. Realizados pela Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria de Obras, é presente na zona urbana e zona rural mostrando que o compromisso e o trabalho são constantes.

As obras na zona rural somente na última semana estiveram no ramal do quilômetro 71 (Ramal da Fazenda) com limpeza. Depois com o melhoramento de 4 quilômetros de ramal do km 26, com piçarramento até o “T”, bem como, também beneficiaram os pontos críticos e nas ladeiras do ramal do Jarinal no km 3.

O ramal da “Pinda”, no km 59 saindo no km 52, também foi beneficiado com os trabalhos de limpeza e raspagem. Além da construção de 4 pontes nos ramais da zona rural pela a equipe exclusiva para o trabalho, que irão garantir a trafegabilidade e escoação dos produtos até a cidade.

Operação Tapa Buraco

A cidade também recebe benefícios ao mesmo tempo que a zona rural. Isso porque mesmo com equipe reduzida, porém organizada, atua para não deixar a população desassistida.

As ruas recebem limpeza, e a Operação “Tapa Buracos” com massa asfáltica, que beneficiou o centro da cidade nas ruas: Geny Assis, Manoel Ribeiro em frente ao parque centenário, Julieta Kairala que liga a Avenida Ruy Lino.

Agora os trabalhos seguem para ruas dos bairros da cidade que serão beneficiados nos próximos dias.

Iluminação Pública

Outra área que vem sendo notória é a de cuidados com a iluminação pública, que recebe diariamente manutenção pelas equipes responsáveis. O bairro José Moreira, foi beneficiado na semana com a substituição das lâmpadas queimadas, proporcionando aos moradores mais segurança e melhor trafegabilidade para se deslocarem nas ruas bairro.

