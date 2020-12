Dando vaga para Maria das Vitórias, Petecão quer ampliar seu nome no Juruá para 2022

É expertise do senador querer capitalizar esses votos visando unicamente as eleições

Bocalom ou Petecão

Em quem mesmo a população de Rio Branco votou para prefeito? Não precisa ser nenhum especialista ou doutor em ciências políticas para saber que o voto foi dado ao velho Boca. É pura expertise do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) querer capitalizar esses votos visando unicamente as eleições de 2022.

Afastamento

Petecão não pensa em outra coisa – há quase dois anos antes das eleições – do que disputar o governo do Acre nas eleições de 2022. Já anuncia até mesmo, o afastamento por 120 dias do maior cargo do Senado, o de 1º secretário.

Maria das Vitórias

A estratégia para Maria das Vitórias, aos 77 anos assumir o mandato de senadora, como 1ª suplente, não é nenhum natal antecipado, Petecão quer ampliar seus espaços no segundo maior colégio eleitoral, o Juruá e aposta todas as fichas no grupo liderado por Maria das Vitórias na região.

Vacina covid-19

Governador Gladson Cameli, longe dessa onda de poder, viaja mais uma vez, vai a São Paulo em busca de protocolos que possam garantir a vacinação da população de Rio Branco contra a Covid-19.

Antecipação

Segundo Cameli, o estado já se antecipa na compra dos insumos necessários para a campanha de vacinação que deve ser iniciada em março de 2021. A guerra de mercado agora é por Câmaras frias, luvas, seringas e agulhas.

Mudanças

O Palácio Rio Branco, como a coluna anunciou, continua fazendo as mudanças nos escalões de governo. O Procon teve todos os cargos do alto escalão modificados. Outras secretarias passarão pelo mesmo processo.

Presente de natal

A entrega do Aquiry Shopping foi um presente de natal da prefeita Socorro Neri aos mais de 400 camelôs beneficiados. A secretária Eliane Sinhasique representou o governado na solenidade. O ex-prefeito Marcus Alexandre, convidado, não apareceu na festa.

Sem a bola

A cada dia que passa fica mais visível a falta de habilidade do grupo de petistas mais radicalizado jogar, literalmente sem a bola. Fora do poder, Jorge Viana, Marcus Alexandre e companhia têm uma dificuldade enorme de se relacionar com quem estar no poder. É típico dos times que estão na beira do rebaixamento, não sabem jogar sem a bola.

Silêncio

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Ac) ainda não se manifestou com relação a sua suspeição como pré-candidata ao senado em 2022. É cada vez mais forte a corrente de que ela esteja impedida judicialmente de participar do pleito.

Nasceu!

Finalmente o governo do Acre vai conseguir executar o plano de recuperação de ramais com a Caixa Econômica do Acre, o investimento de R$ 94 milhões que quase foi perdido na gestão do ex-governador já foi licitado e as obras começam no verão de 2021.

Bola fora

Há um equívoco grande no marketing de uma deputada federal comunicando verbas de suas emendas para aquisição de máquinas pesadas pelo governo do Estado. Os equipamentos que estão sendo pintados para entrarem em ação são verbas de emenda de bancada e nada tem a ver com a mídia equivocada.

Delegacia

Coronel Paulo César anuncia dia 15 a implantação da primeira Delegacia Rural em Cruzeiro do Sul. Quem gosta de evadir divisas na venda de gado, se prepare por que o cerco deverá fechar nos próximos dias.

Rosana na educação

Corre a boca miúda que a sindicalista Rosana Nascimento deverá ser a secretaria municipal de educação. O cargo seria uma recompensa a ajuda dada nas eleições de Tião Bocalom, principalmente na zona rural. Ela não confirmou e muito menos o prefeito eleito.

Recuperação

O professor Mauro Sérgio, secretário de educação está se recuperando da covid-19. Ontem ele esteve de volta ao consultório médico após fazer radiografias no pulmão.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários