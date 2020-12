David Almeida, vice e 41 vereadores eleitos são diplomados em Manaus

Com a diplomação, todos os eleitos estão aptos para assumir os cargos no ano que vem. Eles devem tomar posse no dia 1º de janeiro de 2021.

A cerimônia aconteceu no Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, de forma presencial, com transmissão na internet.

Quanto aos suplentes que apresentaram prestação de contas de campanha, os diplomas poderão ser acessados e obtidos por meio do Serviço de Emissão e Validação de Diplomas, disponibilizado na página do TRE-AM na internet, conforme Portaria 905/2020 – TRE/AM.

Eleições 2020 no AM

Na capital amazonense, David Almeida, do Avante, foi eleito no segundo turno com 51,27% dos votos – 466.970 votos no total. O candidato eleito derrotou Amazonino Mendes (Podemos), que teve 48,73% dos votos, o que corresponde ao total de 443.747 votos.

No primeiro turno, eleitores dos outros 61 municípios do Amazonas também elegeram seus governantes para os próximos quatro anos.