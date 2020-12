Deise Gouveia cai bêbada na casa da vizinha e vira a nova sensação da web

Moradora do Complexo do Alemão rendeu diversos memes e ganhou 180 mil seguidores no Instagram

Chegando em casa já ao amanhecer, trocando as pernas e dançando no meio da rua, Deise Gouveia acabou se desequilibrando, rolou a escada e foi parar dentro da casa de uma vizinha. Todo o incidente foi capturado por uma amiga, que postou o vídeo nas redes sociais e deu origem ao meme mais compartilhado deste fim de semana.

Com a repercussão do vídeo, a moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde o vídeo foi feito, virou meme e ganhou mais de 180 mil seguidores só no Instagram. “Não chega de beber não, Deise?”, a indagação feita pela amiga que filmava a nova estrela entre os internautas, já tomou conta das redes sociais.

Em meio à fama repentina, ela foi pedir desculpas à vizinha, que não conhecia até então, e descobriu que Paula, a dona da casa em que caiu, sofre de câncer no reto. Em pouco tempo, compartilhou uma vaquinha em seu perfil na rede social e conseguiu angariar uma quantia maior que o valor almejado de R$ 26 mil para custear o tratamento da doença.

Toda a sequência foi compartilhada pelo perfil de Deise no Instagram. Em uma série de postagens, ela também pediu doação de alimentos à vizinha. “Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que esse tombo na casa dela não foi em vão. Deus faz tudo certo no tempo dele”, escreveu. A publicação recebeu o apoio de famosos como o cantor Nego do Borel e o humorista Carlinhos Maia.

A moça também já começa a fazer posts pagos como toda influenciadora digital. Na noite desse sábado (5), compartilhou nos stories uma parceria com uma hamburgueria da região em que mora. Mais tarde, publicou um vídeo ao lado de amigas. “Deus não abandona o bêbado”, filosofou uma delas.

Neste domingo (6), Deise postou a reação de familiares com a fama repentina. A mãe, tímida, relatou ter sido abordada por pessoas comentando do vídeo no caminho para a igreja. Horas depois, a nova digital influencer anunciou outras parcerias: uma drogaria, uma perfumaria, uma loja de artigos eletrônicos e uma marca de roupas.

Confira os memes com o vídeo de Deise Gouveia:

O video que Representa o ano de 2020 … Nem precisou da #NazaréTedesco pra empurrar a #Deise #Deisemerepresenta pic.twitter.com/VGHiYI69cu — The Son of Naza! (@Fran1986San) December 6, 2020

Ela criou o meme que representa fielmente o ano.

2020 foi literalmente Deise escada abaixo. pic.twitter.com/E52lGbwtwI — CauLima🚩 (Bio-Hazard) (@caulimaBr) December 6, 2020

não chega de beber não deise? pic.twitter.com/otxrBqNmvM — vaza fia (@costaendreu) December 6, 2020

Fonte: UOL

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários