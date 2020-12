Deputado aconselha Gladson a reavaliar aliados: “cuidado com informações distorcidas”

O deputado estadual Neném Almeida (sem partido) usou seu tempo na sessão remota desta terça-feira (15), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para dar conselhos ao governador Gladson Cameli (sem partido). Segundo o parlamentar, o chefe do Executivo deveria reavaliar pessoas que não contribuíram com o mandato.

“Tem gente que não se expõe para defender o governo, que não ajuda na gestão. Precisamos estar bem unidos para que em 2022 nós tenhamos certeza que esse governo fez uma das melhores gestões do estado”, disse.

Almeida pediu ainda que Cameli tome cuidado com informações distorcidas, sem detalhar que mensagens são essas e quem estaria repassando ao governador.

“Muitos não mostraram a que vieram e eles precisam mostrar. Dois anos de mandato já se foram. Estou aqui para ajudar, pois faço parte da base. As criticas são muito grandes e nós precisamos dar um giro de 360 graus para chegarmos em 2022 sendo bem avaliados”.

O deputado concluiu o recado dizendo que “amigos fieis são os que falam o que a gente precisa ouvir, e não o que gostaria”.

