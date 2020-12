Deputado Jenilson Leite diz que mutações do coronavírus não invalidam vacinas

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) gravou, na manhã desta terça-feira (22), um vídeo para as suas redes sociais em que tranquiliza a população sobre as mutações que o coronavírus vem sofrendo.

Segundo o médico, as vacinas que estão sendo produzidas não deixarão de fazer efeito por conta dessas mutações, entre elas a que foi registrada no Reino Unido e que, segundo estudos, tem capacidade de infecção maior. Ele disse também que as mutações não tornaram o vírus mais letal.

“Algumas vacinas estão sendo produzidas com o vírus completo, e não pra parte do vírus. Caso o vírus venha mudar uma parte sua, porque ele não tem condição de mudar rapidamente todo o seu material genético, mesmo assim a vacina vai servir”, garantiu.

“E tem vacinas que são produzidas só com uma partezinha do vírus. Se houver uma mutação naquela parte, pode ser que dê problema. Mas a capacidade de reposicionar e reorganizar a vacina é muito grande e rápida”, completou o parlamentar.

