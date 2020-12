Deputado Roberto Duarte destina emenda no valor de R$ 100 mil para melhoria do ambiente de trabalho no Iapen

O deputado estadual Roberto Duarte apresentou, na Assembleia Legislativa do Acre, uma emenda no valor de R$ 100 mil, que visa melhorar o ambiente de trabalho no Instituto de Admisnistração Penitenciária – Iapen.

Segundo o texto da emenda, este recurso será utilizado para a aquisição de ares condicionados, rádios de transmissão, cadeiras e bebedouros de água.

O parlamentar Roberto Duarte visitou o Complexo Penitenciário em agosto passado e comprovou as precárias condições de trabalho que os policiais penais são submetidos. “Eu me comprometi com o policial Cristhyan Carcia em destinar emenda para suprir parte das reivindicações deles, visto que eles estavam utilizando recursos próprios para a aquisição de alguns equipamentos. Como deputado estadual, fico feliz em poder contribuir para uma classe que é fundamental para o nosso estado”, frizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários