Deputados adiam votação da reforma e Lei Orçamentária para semana que vem

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), decidiram na noite desta quinta-feira (17), adiar a votação das matérias na próxima semana. Dentre as pautas estão: a reforma administrativa e a Lei de Orçamento Anual (Anual) e mais 83 matérias que tramitam na Casa.

Após horas de discussão e apreciação das leis a serem votadas, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em consenso com os demais parlamentares, decidiu que devido ao grande volume de matérias, a votação será realizada na próxima terça-feira (22).

A assessoria frisou que na próxima segunda-feira (21) as comissões da Casa voltarão a se reunir para apreciar, debater e votar os projetos de lei, e na terça todos os documentos que tramitam na Casa serão encaminhados ao plenário e votados, finalizando assim os trabalhos do parlamento acreano em 2020.

