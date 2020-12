Deputados criam título para eleger, anualmente, 24 “Mulher De Destaque do Acre”

O governo do Acre publicou na edição do Diário Oficial desta terça-feira (22) a criação do Título “Mulher De Destaque do Acre”, com a finalidade homenagear mulheres residentes no estado do Acre, que tenham se destacado profissionalmente e/ou prestado serviço de relevância a sociedade, sobretudo na defesa das causas e direitos da mulher.

Com o objetivo de valorizar a mulher no contexto da cidadania, o título/premiação, que foi criado pela Assembléia Legislativa do Acre, ocorrerá todos os anos, em sessão solene, de preferência no dia 08 de marco, em decorrência das comemorações do Dia Internacional da Mulher.

Serão indicadas anualmente até 24 personalidades ao título, sendo facultado uma indicação por deputado. Caso o parlamentar abstenhas ou esteja impedido de participar desse processo, caberá a comissão decidir sobre tal indicação. As indicações ao título serão de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, podendo a sociedade civil sugerir nomes de personalidade que se encaixem na lei, os quais serão submetidos a análise no âmbito da comissão especial.

