Descubra as previsões de sua carreira e trabalho segundo a Numerologia

Finalmente o ano de 2020 está acabando e todas as esperanças estão depositadas em 2021. O que será que a Numerologia tem a te dizer sobre como será a sua vida profissional no ano novo?

O Ano Universal será simbolizado pelo número 5 (2+0+2+1 = 5). Mas para cada pessoa, ele representará algo diferente. Veja a seguir as previsões e o que poderá ser marcante nos seus relacionamentos em 2021.

Antes você precisa calcular o seu ano pessoal. Para isso, você precisa somar seu dia e mês de nascimento e o número 5 (não use o ano que você nasceu). Exemplo: 01/10 = 11. Depois some o resultado com o número 5 (11 + 5 = 16). Em seguida some os dois números até obter um único digito. (1+6=7). Confira a tabela com os resultados abaixo!

Se quiser ter uma análise mais profunda e completa, você pode conferir o seu Mapa do Ano 2021. Clique aqui e veja quais são as previsões, tendências, desafios e oportunidades para sua vida entre janeiro e dezembro do próximo ano.

Agora, veja as previsões para o Trabalho para o seu Ano Pessoal.

ANO PESSOAL 1 EM 2021

Uma completa renovação espera você: novas experiências e mudanças, sejam por decisões suas ou por circunstâncias da vida.

ANO PESSOAL 2 EM 2021

Será um período em que você pode perceber o quanto o terreno das relações, sejam comerciais, contratuais ou afetivas, estará movimentado, podendo haver crises em suas parcerias, impulsionando a mudanças.

ANO PESSOAL 3 EM 2021

2021 pode apresentar a você o desejo enorme por se expandir e buscar novas experiências mais prazerosas e criativas.

ANO PESSOAL 4 EM 2021

Para ter mais segurança, estabilidade e credibilidade, será fundamental planejar bem as mudanças que precisam ser implementadas gradualmente na sua vida para que você possa alcançar esses objetivos.

ANO PESSOAL 5 EM 2021

2021 será realmente marcante na sua vida, porque é ano de transição, crises e transformações; dessa forma, esperar pelo inesperado e abrir-se para o novo será fundamental.

ANO PESSOAL 6 EM 2021

2021 pode ser um ano em que imprevistos, surpresas e novidades estarão em destaque, havendo chances de começar uma nova fase profissional.

ANO PESSOAL 7 EM 2021

2021 é um ótimo momento para iniciar um novo curso ou especialização, buscando novas fontes de aprendizado, além de poder compartilhar melhor sua visão de mundo e sua aptidão.

ANO PESSOAL 8 EM 2021

A expansão profissional poderá vir por meio de uma atitude mais ambiciosa e aberta a novidades, novas tecnologias e inovações em seu campo.

ANO PESSOAL 9 EM 2021

2021 será realmente um período apropriado para deixar o passado lá atrás, extraindo dele belas lições e o estímulo para criar novos hábitos inclusive no âmbito profissional, em que uma guinada na carreira ou uma mudança radical de profissão poderão ser vividas.

