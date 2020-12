Detran anuncia mutirão de atendimentos para primeira habilitação

Devido à grande procura para serviços referentes à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) iniciou neste mês de dezembro, um mutirão para zerar a demanda de captura de imagem e biometria, prova teórica e prática de direção.

Os atendimentos estão sendo realizados durante todo mês de dezembro e ocorrem mediante agendamento prévio realizado pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs). A previsão é atender 1.5 mil candidatos à primeira CNH.

Por conta da pandemia da Covid-19, esse serviço foi adiado para não gerar aglomeração de pessoas, mas com a mudança faixa de classificação de risco, foi possível retomar os processos.

Vale ressaltar que todo o atendimento será realizado seguindo protocolos sanitários, que garantam a segurança da população e dos atendentes. Para a realização dos exames e atendimentos, os candidatos devem fazer uso de máscara de proteção individual.

“Sabemos que muitas pessoas precisam dessa habilitação para tentar ingressar no mercado de trabalho, por isso, vamos fazer esse mutirão. Vamos zerar as filas de atendimento em Rio Branco e depois nos municípios”, afirma a diretora de Operações do Detran/AC, Taynara Martins.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários