Dois meses após término, ex de sertanejo descobre amiga grávida de 5 meses dele

A polêmica envolvendo o término do casamento de 15 anos entre o sertanejo Marlon e Letícia Vieira ganhou um novo capítulo nesta semana. Dois meses após descobrir que o cantor mantinha um relacionamento com sua amiga Maria Clara, que também é ex-mulher de um dos melhores amigos de Marlon, Letícia ficou sabendo que o novo casal está grávido de cinco meses.

Logo que anunciou a separação, Letícia revelou a dor que estava sentindo, pois no momento fazia um tratamento para tentar engravidar, após dois abortos. Além disso, a pivô da separação seria uma grande amiga, com quem compartilhava momentos juntos de alegria nas redes sociais.

Mas, como a própria Letícia revelou no programa A Tarde é Sua, a cada momento surge uma novidade. Nesta semana, a ex de Marlon recebeu a notícia do cantor que ele será papai de um menino. Além disso, ela teve acesso a um exame de ultrassom que comprova que Maria Clara está grávida de pelo menos 16 semanas, ou seja, já no quinto mês de gestação.

Nova namorada promete Boletim de Ocorrência

Apesar da alegria de compartilhar nas redes sociais a notícia da gravidez, Maria Clara revelou que tomará as medidas judiciais cabíveis contra as declarações de Letícia. De acordo com a nova namorada de Marlon, ela não era amiga da ex há mais de dois anos e não seria ela o principal motivo do término do casamento.

