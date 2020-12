Mulher é hospitalizada ao ser agredida com ferro pelo marido

As agressões com uma barra de ferro do marido contra uma mulher de 32 anos foram registradas na noite de terça-feira (08) em uma casa que fica localizada no Centro do distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho (RO).

Vizinhos ouviram a mulher dentro de casa gritando por socorro e acionaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram o acusado de 28 anos já tinha fugido e a mulher se encontrava na frente da residência chorando e toda lesionada pelo corpo.

A vítima declarou para a polícia que depois de uma discussão banal com o marido foi agredida por ele com uma barra de ferro, além de socos e chutes.

Ela foi socorrida pelos policiais e levada para a unidade médica do distrito. O autor do crime não foi localizado pela PM.

