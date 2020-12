Dono da RedeTV! assume novo romance dois meses após separação conturbada

Após um relacionamento de cerca de dois anos com Simone Abdelnur, que terminou em outubro, depois de vazamento de áudios em que brigava com a então namorada, o empresário Marcelo de Carvalho assumiu uma nova história de amor.

Agora, o dono da RedeTV! está vivendo um romance com a promotora Fernanda Barbosa, com quem circula pelas rodas mais hypadas da cidade de São Paulo, de acordo com informações do Glamurama.

Nas mensagens vazadas, aos berros, o executivo xingava Simone. Desde então, cada um foi para o seu lado definitivamente. Antes de Simone, Marcelo foi casado com Luciana Gimenez com quem tem Lorenzo Gabriel, de oito anos.

