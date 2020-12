Doutor em genética no AC esclarece boatos sobre vacina para covid: “Ninguém vira jacaré”

Ildercílio, em entrevista, defendeu que as distorções precisam ser combatidas

O professor acreano, biomédico e doutor em genética pela Universidade de São Paulo (USP), Ildercílio Lima, publicou um vídeo em seus perfis nas redes sociais esclarecendo algumas dúvidas e quebrando boatos sobre as vacinas que estão sendo produzidas para imunizar as pessoas contra o coronavírus.

Na pequena aula, o especialista faz uma breve explanação sobre como o imunizante age no organismo para que o vírus seja combatido.

“Esse vídeo tem como finalidade esclarecer um pouco sobre as vacinas voltadas para a prevenção de COVID-19. Decidi gravar após receber uma mensagem com informações deturpadas, mentirosas e criminosas sobre a vacina, mensagem essa produzida por alguém que manipula as pessoas por falta de informação”, escreveu.

O presidente Jair Bolsonaro disse na última semana, ao falar sobre os possíveis efeitos colaterais das vacinas contra o coronavírus, tomando como exemplo a da Pfizer/BioNtec, que não há garantia de que ela não transformará quem a tomar em “um jacaré”.

Ildercílio, em entrevista ao ContilNet, defendeu que as distorções precisam ser combatidas. “Ninguém vira jacaré”, finalizou.

