Dr. Furlan vira, vence irmão de Alcolumbre e é eleito prefeito de Macapá

Dr. Furlan (Cidadania), 47, venceu Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do senador Davi Alcolumbre (DEM), e é o novo prefeito de Macapá. Com 100% das urnas apuradas, Furlan teve 55,67% dos votos válidos (101.091), enquanto Josiel conquistou 44,33% (80.499).

Nas redes sociais, Furlan comemorou o resultado dizendo “o prefeitão tá on!”.

Votos brancos e nulos somaram 2,01% (3.884) e 4,00% (7.736), respectivamente.

A capital amapaense foi a única do país que adiou as eleições municipais e teve o primeiro turno no último dia 6. O adiamento se deu devido ao apagão que atingiu quase todo o estado do Amapá no dia 3 de novembro.

Adversários de Josiel, inclusive Furlan, criticaram a decisão de postergar a disputa porque ela só teria ocorrido após a queda de Josiel em pesquisas de intenção de voto, perdendo a vantagem conquistada antes do blecaute.

Também houve reclamações porque apenas a capital teve eleição feita mais para a frente, apesar de o apagão ter atingido 14 dos 16 municípios do estado.

Dr. Furlan ganhou de virada, já que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno, com 16,03% dos votos válidos, contra 29,47% de Josiel. Ele é médico cardiologista e deputado estadual pelo Cidadania, mas foi eleito pelo PTB, partido do qual saiu em fevereiro de 2019.

Apagão provocou caos, protestos e escassez de alimentos

No dia 3 de novembro, 14 dos 16 municípios do Amapá ficaram sem fornecimento de energia depois que um incêndio destruiu os transformadores de uma subestação de distribuição de energia.

O apagão causou escassez de alimentos e impediu o fornecimento de água, dificultando também os cuidados sanitários contra o coronavírus.

A população ficou dias sem qualquer fornecimento de energia, que foi retomado de forma parcial, com rodízio e protestos por diversas cidades. No dia 18 de novembro, houve um segundo blecaute.

